洽售延坪道豪宅項目 世茂股價插3.85%

世茂集團（813）大股東許榮茂再售資產套現，據內地鳳凰網報道，世茂正協商出售其於香港首個獨資住宅項目延坪道9號項目的部份股權；世茂主席許榮茂上月已出售其所持有的壽臣山道西15號項目的40%股權，集資約10.47億元。報道指，該批物業均未列入「世茂待售資產包清單」。世茂集團昨日收報5.5元，插水3.85%。據悉，世茂集團在本港首個獨資住宅項目延坪道9號項目，總估值達200億元，是位於筆架山下的大型豪宅社區；該項目分兩期發展，第一期由6座物業組成，提供336伙，實用面積為700方呎至逾3000方呎，涵蓋兩房至四房戶型。上月售壽臣山道套現10億另外，上月28日，民營開發商中渝置地（1224）曾公告，擬與豪宅物業投資公司資本策略（497）成立合資公司，向許榮茂全資子公司接手其所持有壽臣山道西15號土地連同物業40%的股權，交易作價為10.47億元；該物業還涉及23.3億元的銀行貸款及循環貸款融資。除此之外，壽臣山道西15號項目還由英皇國際（163）及明發集團（846）分別持有40%和20%股權。中渝置地的公告披露，中渝置地及資本策略在是次收購中，分別出資9.76億元和2.44億元，對上述融資分別承擔32%和8%的擔保。合資公司承諾，完成銷售壽臣山道西15號物業的所有單位後，若銷售呎價超過7萬元，原賣方許榮茂全資公司將有權從該樓盤銷售淨利潤的40%中，獲分成30%。世茂集團上月曾傳出將多個內地項目打包放入待售清單中，冀回籠資金236億元人民幣。