摩通料澳新年賭收達20億

隨著澳門旅客人流增長加快，多家大行預料農曆新年檔期的賭收勝預期。摩根大通指出，料2月份首6天賭收累計約有20億澳門元，即日均賭收為3.33億澳門元，雖然較去年5月的五一黃金周檔期日均賭收6億澳門元低，但在沒有貴賓廳支持，加上出入境限制嚴謹下，已相當於2019年農曆年即疫情爆發前的賭收約60%水平，形容賭收水平可觀。摩根大通指出，澳門在農曆年假首7天日均旅客達1.6萬人次，按年增長25%，卻較2019年疫情前水平大跌91%。撇除團客及即日來回者，由於旅客逗留時間拉長，即使賭廳停擺，人均消費料或比2019年時高5至6倍。該行預期，出入境限制有望於第二季起逐步放寬，有助提高濠賭股盈利，並令市盈率在未來12至18個月回復正常水平。