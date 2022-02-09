奈雪的茶料去年蝕1.65億

不少公司受疫情等不利因素拖累，去年業績受挫，內地網紅茶飲奈雪的茶（2150）發盈警，預期於截至2021年度將錄得收入約42.80億至43.2億人民幣，並錄得經調整淨虧損約1.35億至1.65億人民幣；而自動系統（771）則發通告澄清，上月底發盈喜應為盈警，料去年度轉蝕1000萬；另外，龍資源（1712）以及盛諾（1418）同發盈警。奈雪的茶表示，去年疫情雖然反覆，但第四季中集團錄得淨新增149家奈雪的茶茶飲店；同時，2022年1月，集團奈雪的茶茶飲店同店收入維持恢復態勢，內地疫情有所緩解，位於西安的茶飲店也已恢復營業。