重磅科網股回勇 恒指升500點成交增 美股三連升 杜指漲311點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35774點，升311點；標普500指數報4581點，升59點；納斯達克指數報14445點，升251點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.00港元，較香港收市價跌0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見488.90港元，較香港收市價升6.10港元。
數據方面，美國上周抵押貸款申請指數跌8.1%，前一周為上升12%。
紐約期油每桶報89.72美元，升36美仙；倫敦布蘭特期油升41美仙報91.19美元。
歐洲央行或需要加息
另外，德國央行行長納格爾表示，如果歐羅區通脹前景沒有明顯改善，歐洲央行今年可能需要加息。
歐洲主要股市收漲。多家歐洲企業第4季業績理想，加上德國福士等汽車製造大廠股價勁揚，帶動整體股市。德國DAX指數收報15482.01點，升239點。法國CAC指數收報7130.88點，升102點。英國富時100指數收報7643.42點，升76點。
金價反彈。紐約4月份期金接近收市時報每盎司1,835.3美元，升7.4美元，升幅0.40%。
恒指在重磅科網股帶動下裂口高開397點，報24727點，一舉突破100天線（24428），下午升幅一度擴大至567點，高見24896點，最終收報24829點，揚500點；科指收漲198點，報5635點；國指急升210點，收報8723點，大市成交增至1407.58億元。
大型科網股齊齊回勇，阿里巴巴（9988）受惠分析指軟銀無意減持，股價升6.84%，收報118.8元，領漲藍籌股；網易（9999）於藍籌中升幅緊隨阿里，走高4.88%，收報163.3元；小米（1810）董事長雷軍表示，小米目標三年內拿下國產高階手機市場份額第一，股價揚4.76%，報16.72元；美團點評（3690）升3.71%，收報229.2元；騰訊（700）升2.72%，收報482.8元。嗶哩嗶哩（9626）急揚8.49%，收報271元，為表現最佳科指成份股。
藥明生物復牌高開低收
金融股一同支持大市升勢，滙控（005）升0.85%，收報59.3元，直逼60元大關；中國平安（2318）升2.03%，收報65.5元；港交所（388）升1.86%，收報449.8元。
藥明生物（2269）復牌，股價高開逾9%後倒跌，全日低收1.04%，報61.6元，曾失守60元低見59.55元；藥明康德（2359）跌4.17%，收報96.5元；藥明巨諾（2126）則升1.47%，收報8.98元。