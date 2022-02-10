小鵬納深港通 北水捧場飆8%

內地電動車巨擘小鵬汽車（9868）昨日正式被納入深港通的合資格股份，即是內地投資者可透過深港通參與該股買賣，消息傳出後北水湧入，其股價一度飆升逾一成，終收報152.5元，升8%，成交額達13.4億元。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地表示，公司很高興獲納入港股通，此有助擴大及多元化公司投資者基礎。深交所昨日刊發《關於深港通下的港股通股票名單調整的公告》，將小鵬汽車的A類普通股納入深港通的合資格股份，自昨日起生效。小鵬汽車發公告指，公司獲納入深港通計劃的交易機制，將令公司觸及更廣泛的內地投資者群體，以及增加公司股份的交易流動性，從而實現於公司投資的價值，同時進一步提高公司的品牌知名度。