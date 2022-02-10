百勝去年經調整盈利減15% 經濟差加價取態小心

在內地經營必勝客與肯德基餐廳的百勝中國（9987）公佈，截至去年底止第四季及全年業績，季內經調整淨利潤1100萬美元，按年下降93%；年內經調整淨利潤5.25億美元，按年跌15%。百勝中國昨日收報347.4元，逆市跌近3%。百勝中國第四季，總收入為22.91億美元，按年增加1%；淨利潤按年增加逾2倍，至4.75億美元，主要是由於經盈利潤增加，期內重新計量之前持有的杭州肯德基股權所產生的6.18億美元非現金收益。季內同店銷售額較去年同期下降11%，其中肯德基和必勝客分別下降12%和8%。料新年同店銷售倒退集團首席財務官楊家威提到，去年12月同店銷售有所復甦，但按年下跌約10%，而一月整體同店銷售較去年第四季略為理想，惟預計整個農曆新年檔期同店銷售會按年錄得跌幅。季內餐廳利潤率為7.5%，按年下跌7.6個百分點，主要變動原因是同店銷售下降、成本上漲、促銷力度加大、以及由外賣定單增長帶來的騎手成本增加。百勝中國去年度淨利潤為9.9億美元，按年增26%；總收入98.5億美元，按年增加19%。期內年同店銷售額較去年同期下降1%，其中肯德基下降3%，必勝客增加7%。該集團預期，2022年淨新增約1000至1200家新店，資本支出在8至10億美元之間，其中包括增加對供應鏈、基礎設施和數碼化的投資。屈翠容表示，未來會加大店舖網絡，亦着重資產質素，故店舖每隔3年會翻新，去年已翻新800多家店舖。截至去年底，其門店總數達到1.1788萬家，全年共開設1806家門店，或淨新增1282家門店。她又指，雖然大宗商品價格上升，惟該集團對於加價取態小心，認為加價為容易決定，但經濟環境欠佳，應想辦法與消費者共渡時艱。外賣服務方面，楊家威指，目前受到疫情的影響，外賣佔比上升至32%，當中肯德基的表現較好，而必勝客的潛在增長空間則較大。