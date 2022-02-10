三延向政府派優先股息 國泰累計拖欠九億

國泰航空（293）兩年前向政府發行優先股集資救亡，昨日該公司公佈，第三度延遲向政府派發優先股股息，連同前兩次暫不派息，至今合共拖欠政府約9億元。國泰股價近日回勇，昨日上升2.6%，收報7.02元。國泰公佈，原定2月14日到期應支付政府的優先股股息，已決定延遲派付，有關款項將累計成欠款，而在完全還清欠款前，國泰將不會派發普通股股息，或回購股份。國泰的優先股股息每半年支付一次，現階段每次支付金額約2.93億元，今次是第三期遲派股息，由於早前的利息欠款亦會衍生額外利息，三次累計共拖欠約9億元。還清前不能派息或回購國泰2020年向政府發行優先股籌集195億元，在國泰完全贖回優先股前須持續支付股息，首三年利率為3%，第四年及五年增至5%及7%，其後每年高達9%。但條例列明，除非國泰有足夠利潤，否則不會派付優先股股息，並有權無限次推遲支付。財政司司長辦公室曾指出，環球航空業經營環境困難，在投資國泰航空時已預留彈性，容許國泰延遲向政府派發優先股股息。當時政府是動用外匯基金中的土地基金向國泰注資，同時獲得相關認股權證，一旦行使可成為國泰6.08%的股東，但財政司司長陳茂波曾稱無意作長期股東，亦希望國泰盡快贖回優先股，讓政府退場。另外，本港第五波疫情爆發下，政府收緊多項航空公司工作人員防疫安排，彭博引述內部文件指，貨機機組人員居家隔離時須佩戴電子手環，如曾赴高風險地區執勤的客機機組人員，回港後亦須在檢疫地點隔離14日。收緊檢疫要求再遭打擊早前國泰預告，去年全年錄得虧損約56至61億元，按年收窄最多74%，亦好過市場預期。該公司原本在去年下半年成功「止血」實現正現金流，但隨著近期政府收緊機組人員檢疫要求，國泰今年1月只能運作相等於疫前約20%的貨運運力及約2%的客運運力，預料本月起，將重新錄得營運現金消耗約10億至15億元。