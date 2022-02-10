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恒大今年目標交樓60萬套

2022-02-10 列印
■主席許家印提出恒大今年要交樓約7000萬平方米、60萬套的目標。
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中國恒大（3333）上周日舉行虎年首個保交樓會議，主席許家印提出恒大今年要交樓約7000萬平方米、60萬套的目標；同時，他透露該公司自去年9月始幾乎沒有資金流入，目前預售監管資金逾500多億元（人民幣，下同），銷售未回款800億元；接下來必須保證有現金回到保交樓監管帳戶，且「決不允許賤賣公司資產」。

許家印此次提出的保交樓目標，意味着恒大所有保交樓項目中有近50%需要在今年內完成交付。許家印透露，往年公司正常經營時，資金流量非常大，如2019年達1.3萬億元、2020年達1.2萬億元。公司自去年6月始陷入困境，9月時幾乎沒有資金流入，因此2022年任務艱巨。


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