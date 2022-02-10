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保利協鑫研回A上市

2022-02-10 列印
■保利協鑫能源公布，開始研究於內地上市的可行性。
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保利協鑫能源（3800）公佈，開始研究於內地上市的可行性，並就此進行討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃。

保利協鑫能源發公告指，基於公司全體股東利益最大化的原則為前提，董事會啟動一項可行性研究，就公司在中國境內證券交易所上市的可能性進行討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃。

不過，該公司董事會尚未就是否在中國境內證券交易所進行任何可能的上市作出決定，以及並未向中國境內或其他司法管轄區的任何相關監管機構，申請批准任何可能在中國境內證券交易所上市。完成可行性研究後，倘董事會決定落實於內地上市，公司將召開股東大會。


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