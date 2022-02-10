中環IFC外望——中銀推證券優惠 新客首三月免佣

中銀香港（2388）去年證券業務增長顯著，新股認購及美股交易金額按年分別上升超過4成及3成。「NotALot碎股易」服務推出短短半年，年輕或持有小額本金的客戶佔超過4成。昨日該行再推出全新證券免佣優惠，由即日起至今年3月底期間，凡開立新證券帳戶，首3個月買賣免經紀佣金優惠，當中包括買賣港股、中國A股、美股等。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指出，股票為香港市民廣泛認知的金融產品，去年中銀證券業務增長顯著，其中新股認購及美股交易金額按年分別上升超過4成及3成，同時，中銀推出各種手機銀行功能及服務，讓客戶在手機銀行可開立存款及證券帳戶、進行股票交易等。此次推出的全新證券免佣優惠，由即日起至2022年3月31日，客戶凡開立新證券帳戶，首3個月均享無上限買入及賣出0元經紀佣金優惠，包括買賣港股、中國A股、美股、透過「NotALot碎股易」服務進行碎股交易，或通過經濟通及阿思達克財經兩個即時證券報價平台流動應用程式查詢證券價格後，連接中銀香港手機銀行進行的跨平台交易等。豐田上季少賺5.6% 下調全年產量目標豐田汽車公佈第三季季績，10至12月間，豐田淨利潤跌5.6%至7917.4億日圓，勝市場預期6192.4億日圓。豐田表示，受晶片短缺和疫情抑制產量影響，下調全年汽車產量目標，預計至明年3月底的財年全年將生產850萬輛汽車，低於此前估計的900萬輛，全年預計銷售淨額亦由30萬億日圓降至29.5萬億日圓。豐田預計至明年3月底的財年全年盈利為2.8萬億日圓，較分析市預期的3.04萬億日圓為低。豐田上季銷量按年跌11.4%至252.2萬輛，其中北美跌勢最多，按年銷量減15.9%。季內銷售淨額為7.79萬億日圓，按年跌4.5%，但仍勝市場預估7.58萬億日圓。高瞻