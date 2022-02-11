上月升7.5% 40年新高 美通脹破頂 杜指插510點

美國一月的消費者物價指數(CPI)上升7.5%，續創40年新高，在數據公佈後，美股杜指及納指周四開市下跌，杜指早段曾下跌288點報35479點；納指則跌276點報14214點。美國勞工部昨晚公布今年首個消費者物價指數，在能源成本飆升、勞動力短缺、供應中斷以及強勁的需求支持下，一月CPI加速至7.5%，為1982年2月以來40年最高水平，高於市場預期的7.3%。扣除能源及食品的核心CPI亦漲6%，高於預期的5.9%，為1982年8月以來的最大漲幅。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35257點，跌510點；標普500指數報4510點，跌76點；納斯達克指數報14216點，跌273點。滙控（005）美國預託證券價格曾見59.07港元，較香港收市價升0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見479.93港元，較香港收市價跌4.47港元。美國十年期國債孳息率一度突破二厘水平，之後在1.98厘附近上落，貨幣市場交易商押注聯儲局到七月底前將累計加息一厘。市場估七月前加息一厘美元在強勁通脹之下飆升，美匯指數升至95.869水平。歐洲股市偏軟。美國之前公佈熾熱通脹數據，消息打擊歐股氣氛。法國CAC指數收報7101.55點，跌29點。德國DAX指數收報15490.44點，升8點。英國富時100指數收報7672.4點，升28點。油價上揚, 紐約期油站上九十美元關。於紐約商品交易所，三月份期油報每桶90.38美元，升72美仙，升幅0.80%。港股方面，市場觀望美國通脹數據，資金取態審慎。恒指高開220點報25050，為去年11月22日見25099後最高，並上望150天線（25085），但開市已見全日高位，恒指其後反覆下探，再失25000關；下午受惠內地股市尾段拗腰，上證高收5點，帶動港股轉升，恒指收升94點，報24924；科指升31點，收報5666。北水南下合計淨流出0.6億元，終止連續19日流入。大型科網股反覆回穩，阿里（9988）升2.86%收報122.2元；美團（3690）升1.66%收造233元；騰訊（700）升0.33%收報484.4元；小米（1810）升0.6%收報16.82元；但旗下京東健康（6618）急挫9.33%收報60.75元，是表現最差科指成分股。