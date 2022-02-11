近日，多個大型石油和天然氣公司的主管表示，預計高油價還將持續一段期間。外媒報道，近幾個月石油和天然氣價格飆升，為油氣公司去年帶來亮麗的業績。歐洲第二大管道天然氣供應商挪威國家石油周三公佈了創紀錄的季度利潤，該公司首席執行官Anders Opedal表示，由於低於正常水準的庫存仍然需要得到補充，預計歐洲天然氣市場將繼續緊張，今年需求將保持強勁，而油價預計也將出現波動。報道亦引述英國石油（BP）首席執行官Bernard Looney稱，預期石油未來幾個月和幾年內的價格仍會波動。BP去年利潤達128億美元，同創8年新高。法國油企道達爾能源（Total）首席執行官Patrick Pouyanne表示，油價仍將居高不下，尤其是歐洲，在新的石油生產投資低迷的情況下，全球石油需求則仍持續增長，這將使油價繼續上漲。