報道亦引述英國石油（BP）首席執行官Bernard Looney稱，預期石油未來幾個月和幾年內的價格仍會波動。BP去年利潤達128億美元，同創8年新高。
法國油企道達爾能源（Total）首席執行官Patrick Pouyanne表示，油價仍將居高不下，尤其是歐洲，在新的石油生產投資低迷的情況下，全球石油需求則仍持續增長，這將使油價繼續上漲。
新冠疫情大爆發，染疫人數暴增，因密切接觸確診者而須強檢人數更多，令各區檢測站大排長龍，其中深水埗白田社區會堂無預約人龍綿延不絕，達數百米長，當中不少長者在寒風中「罰企」兩小時。由於檢測供不應求，有人竟...
2022-02-11
中央網信辦與發改委等部門日前召開促進互聯網企業健康發展座談會，騰訊、阿里巴巴及小米集團等高層出席，會上肯定互聯網企業日益成為建設網絡強國的中堅力量，在推動中國經濟社會發展中，發揮重要作用，為互聯網企業...
2022-02-11
美國西岸第一座芝麻街主題公園定於下月在加州聖迭戈市附近開幕，預料會為過去兩年在疫情中飽受打擊的當地旅遊業，注入一支強心針。這座主題公園位於聖迭戈以南的丘拉維斯塔鎮，佔地六點五公頃，園內有許多玩樂設施和...
2022-02-11
市場續現減價成交，據《星島地產網》報道，世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角健威花園C座低層8室，面積446方呎，屬兩房間隔，座向南面望開揚樓景，室內企理裝修，單位放盤約兩個月，原叫價748萬元，...
2022-02-11
美國一月的消費者物價指數(CPI)上升7.5%，續創40年新高，在數據公佈後，美股杜指及納指周四開市下跌，杜指早段曾下跌288點報35479點；納指則跌276點報14214點。美國勞工部昨晚公布今年首...
2022-02-11
巴黎聖日耳門陣容星光熠熠，但眾星鋒芒都被配角丹尼路彭利拿掩蓋。這位葡萄牙防守中場深受教練團器重，瞻前顧後近兩場法甲獨取三球，今晚聯賽主場迎戰雷恩，有力續以無名英雄姿態助球隊取勝，為下周中歐聯十六強熱身...
2022-02-11
鄭健樂（Rocky）05年參加《香港先生》奪「健力組」冠軍入行，一直給人大隻佬形象，前年因胃部感染幽門螺旋菌停工休養，去年又與妻子離婚，為了有穩定收入供養一對患有自閉兒子，他除了幕前演出，最近還積極增...
2022-02-11
Omicron變種病毒肆虐，染疫人數大增，密切接觸者人數乘以倍數，導致快速檢測盒供不應求，市場缺貨，須快檢者十分焦慮。而強制核酸檢測服務中心預約爆滿，門外排滿未預約的市民，大打蛇餅，不少人於寒風排一、...
2022-02-11
一級賽二千米香港金盃將會在本月二十日舉行，香港馬王「金鎗六十」已經報名出賽，日前馬主陳家樑在其社交平台限時動態中，上載了一段愛駒收操後返回馬房吃早餐的片段，這匹馬王一邊進食之餘，也不忘望向鏡頭，樣子十...
2022-02-11