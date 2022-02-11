內地樓預售資金鬆綁 超完工所需房企可運用

內地全國性商品房預售資金監督管理辦法出台，預售資金監管額度由市、縣級住房城鄉建設部門根據項目合同、工程造價等核定，以確保項目竣工所需資金。內房商在達到監管額度之後的剩餘資金，可以提取自由使用，對內房資金周轉提供更大靈活性。以往全國並無統一規定，部份地方預售資金監管存在政策不明確，存在提取比例過高或不合理等問題。內房商去年相繼出現債務危機，部份樓盤停工及爛尾，導致地方政府加強預售資金監管，令預售資金存在過度監管問題。財聯社等多家內地媒體引述消息指，全國性商品房預售資金監督管理辦法出台，辦法明確指出預售資金監管的基本標準，包括對監管資金監管額度、交納範圍、取用條件等，各地在此基礎上因城施策、制定細則，有利於引導優化預售資金監管，及協助一些資金面臨困難的房企緩解資金流狀況。世茂急漲12%另外，中國大型資產處置公司（AMC）傳已介入財困內房重組，據彭博援引知情人士指，繼傳中國信達（1359）將參與恒大（3333）收購重組後，中國華融（2799）正與世茂集團（0813）接觸，但暫時未有更多細節。知情人士續指，監管部門希望AMC的救助能在合法合規前提下進行，同時可以有選擇性地制定幫扶目標，且不以追求高盈利為首要考量。報道提到，在符合相關規定的情況下，資產管理公司在收購時可以支付高於市場估值的價格，幫助穩定資產價格，加快債務化解進程。此外隨着相關債務處置進程的深入，監管機構或考慮通過額外的資金支持來擴大資產管理公司的購買能力，但目前仍處於初期階段，尚未作出最終決定。受利好消息帶動，昨日內房股見資金流入。碧桂園（02007）揚4.46%，收報6.79港元，是表現第二佳藍籌股。另世茂集團（00813）急漲12.44%收報6.51港元；融創中國（01918）飆10.97%收報10.72港元。