領展夥加退休基金 33億購澳洲商廈

領展（823）再攻海外物業，與加拿大安大略省退休基金Oxford Properties組合資公司，斥資5.96億澳元（約33億港元）取得合資公司49.9%股權，以入股對方持有的澳洲5項頂級及甲級商廈。領展行政總裁王國龍表示，是次合作取得優先選擇權，若日後合作夥伴退出，可供領展收購更多澳洲核心商業區資產。領展公佈，以組成合資公司Investa Gateway Office（IGO）方式收購Oxford Properties的資產，領展動用5.96億澳元取得49.9%股權，以內部現金和債務融資支付。IGO持有澳洲5項頂級或甲級辦公室物業，包括位於雪梨的126 Phillip Street、388 George Street、151 Clarence Street及347 Kent Street，以及墨爾本的567 Collins Street，均位於核心商業區。值得留意是，部份商廈本身亦有IGO以外其他投資者持股。具優先購買權這5項商廈估值約23億澳元，平均出租率92.6%，加權平均租約屆滿期超過5.8年，截至去年底，領展持股49.9%的租金收入淨額為4960萬澳元（約2.75億港元），七成租金是專業服務及金融服務領域的租戶貢獻。王國龍冀交易可在兩三個月內完成交易，屆時直接提供租金收入，對未來領展的每基金單位分派有幫助。領展在澳洲的資產將大增至9項，大部份資產都是合資形式持有，王國龍解釋，當地市場普遍會共同投資物業，日後如有投資者退出，亦通常會售予合作夥伴，故期望領展未來可加大權益。他又指，今次與Oxford Properties合作後，亦取得優先選擇權，當對方有物業出售時，亦可透過IGO優先跟領展接洽。領展雖有重要海外投資計劃，股價先升後跌，收市報68元，跌0.44%。