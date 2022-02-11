宏利去年全年收入創新高

宏利金融（945）公布2021年全年及第四季業績，去年全年收入淨額創下71億加元的新高，按年上升12億加元，主要受惠於投資相關經驗錄得收益，以及核心盈利的增長。去年第四季則錄得21億加元，較2020年第四季增長3.04億加元，並增加第四季股息18%，每股普通股派0.33加元，期內年度化保費等值銷售額及新造業務價值均錄得雙位數字的增長，全球財富與資產管理業務的淨流入亦增長兩倍至279億加元。宏利指出，去年第四季的季度普通股股息上調18%，宣佈派發季度股息每股普通股0.33加元，此外推出「常規發行人要約」計畫，藉以回購不多於已發行流通的普通股的5%。