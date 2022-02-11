中環IFC外望——阿里推虛擬偶像 為冬奧商品帶貨

中國電子商務巨頭阿里巴巴（9988）為宣傳北京冬季奧運會，推出名叫「冬冬」的虛擬偶像。「冬冬」由阿里巴巴達摩院開發，角色設定為生於北京的22歲女孩，個性熱情直率且熱愛冰雪運動。自2月初以來，她出現在阿里淘寶直播的晚間直播節目中。在雲端數碼技術驅動下，「冬冬」可以用生動自然且帶不同情感的人聲回答問題，同時可做出各種動作，例如豎起大拇指、擺出心形姿態，以及在失望時落淚。此外，她還可以現場向觀眾介紹奧運趣事，伴隨奧運主題曲熱情舞蹈，為奧運選手打氣等。阿里巴巴智能客服與智慧數字人業務負責人李小龍期望，運用雲技術推動冬奧會數碼升級，以創新的方式為奧運迷提供與雲端、電商平台服務相關的冬季奧運體驗；希望這個以雲端技術驅動的數字人冬奧宣推官，能夠與年輕的數碼原生代進行有趣自然的互動。Mox電子利是使用量倍增虛擬銀行Mox表示，今年Mox電子利是的整體使用量較2021年上升超過一倍，總金額接近2500萬元。Mox客戶傾向發送較傳統利是金額更大的電子利是，最常見的電子利是金額為100元，佔整體電子利是一成；而較大金額的電子利是（100元、200元、500元及1000元）則佔整體25%。其客戶均會向Mox及非Mox客戶發送Mox電子利是，前者的Mox用戶之間轉帳交易約佔四成，而後者使用「轉數快」轉帳則佔六成。高瞻