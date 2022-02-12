醫藥股沽壓重 恒指反覆跌17點

美國通脹再創近40年新高，市場憂慮加息步伐提速，隔晚美股杜指急插逾500點，但港股未見受太大拖累，恒指隨外圍略為低開87點，報24837點，繼續受制25000關阻力，其後受內地上月新增貸款創新高帶動，恒指於挫近200點後曾回升33點，最終反覆跌17點，收報24906點；科指挫69點，收報5597點。大市成交1392.4億元。北水南下共淨流出3.92億元，按日增556.91%，連續第二日流出，累計流出4.52億元。總結全周，恒指累漲333點或1.36%；國指累升200點或2.33%；科指則累升16點或0.29%。內險股有份撐市，中國平安（2318）揚3.9%，收報69.3元；國壽（2628）升3.3%，收報14.94元；財險（2328）走高2.4%，收報8.22元；新華保險（1336）升1.9%，收報24.45元；眾安在線（6060）急升5.4%，收報31.5元。ATMX大致偏軟，騰訊（700）跌1.5%，收報477元；美團（3690）跌2.2%，收報227.8元；小米（1810）跌1.3%，收報16.6元；阿里巴巴（9988）則升0.2%，收報122.4元。續受制兩萬五關阻力醫藥股再受利淡困擾，信達生物（1801）與禮來製藥合作的抗癌藥美國上市申請有阻滯，全日插7.5%，收報31.6元。石藥（1093）跌近5%，收報9.33元，領跌藍籌股；中生製藥（1177）跌2.1%，收報5.5元；藥明生物（2269）上日被大和削目標價，股價未止瀉跌2.7%，收報56.7元；藥明康德（2359）插5.9%，收報89.85元；歌禮（1672）急挫8.8%，收報4.17元。耀才證券研究部分析員鄧均樂指，港股市況仍反覆，近期個別股份如高息股雖有表現，但科網股於回升後唞氣，外圍亦有通脹升溫因素利淡。內地上月新增貸款雖創新高，但M1及M2數據反映資金傾向泊入中長期定息票據，顯示資金入市意欲下降，故A股於早段沖喜後回落。恒指日前上試兩萬五後未能企穩，料會先作調整，或回至100天線約24400點作整固。