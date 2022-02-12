飛魚科技盈警 料去年勁蝕8900萬

業績期將至，多間上市公司昨日先後發出盈利預告。其中，飛魚科技（1022）發盈警，預期2021年度將錄得虧損介乎約6900萬至8900萬元人民幣，上年同期錄得虧損1810萬元人民幣。主要是由於策略性延遲推出新遊戲，商譽及投資減值虧損，以及設立新開發團隊後，員工人工成本大幅增加。彩客化學盈喜 料多賺52%北海集團（701）預期截至2021年底全年，錄得股東應佔虧損介乎1700萬至2200萬元，相比2020年同期虧損9420萬元，收窄76.6%至82%。虧損減少主要是因為中港投資物業組合公平值收益虧損淨額減少。彩客化學（1986）則發盈喜，預期2021年度淨利潤將不少於2.2億元人民幣，按年多賺不低於52.1%。增長是由於市場需求增加，疫情對停產影響降低。同時，公司完成了電池材料磷酸鐵生產線的升級，實現大規模生產，加上市場需求強勁，磷酸鐵產品的產銷量及市價大幅提升，帶動期內收益及毛利增加。興合控股（1891）亦發盈喜，預期2021年度純利將按年高出180%至190%，原因是鋼材市場需求旺盛，2021年度鋼材價格較上年同期有所上升，以及其採購及經營效率持續提升。另外，中海石化（3983）預期去年賺約14.14億至14.54億元人民幣，按年多89.8%至95.2%，主要是受惠於公司尿素、甲醇、磷複肥等主要產品價格上漲。