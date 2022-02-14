美通脹升溫 外圍股市沽壓大 恒指24300料有支持

港股上周恒指累升逾三百點，惟俄烏局勢升溫，加上美國通脹高企，創40年新高，美國三大指數於上周五均下挫。在本地第五波疫情來勢洶洶下，有市場人士估計，恒指今日有沽壓，或低開100至200點，零售、餐飲、酒店股等均會受壓，網購股則或有炒作，惟不要太「迷信」，始終該行業競爭大，另本周恒指將介乎24300至25000點。恒指未能於25000點企穩，上周五微跌17點，收報24906點，上周累計則升333點。而美股受俄烏局勢及通脹等因素影響，美國三大指數齊向下，杜指收報34738點，跌1.43%；標指報4418點，下滑1.9%；納指報13791點，挫2.78%。至於恒指夜期收報24761點，跌99點，較上周五恒指收市低水146點。零售餐飲股恐捱沽金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，恒指今日有沽壓，而本地確診個案不斷攀升，零售、餐飲、酒店股等均會受壓，網購股可能會有炒作，但不要太「迷信」，因為該行業競爭大，另預計本周恒指將介乎24300點至25000點。他補充，恒指早前突破25000點，本周有機會再試衝。光大證券國際財富管理策略師溫傑估計，於美股下滑及黑期受壓下，港股大市今日有機會低開100點至200點，又預計恒指本周支持位為10天平均線24300點，壓力位為保力加通道頂部25200點。他認為，恒指於25000點有初步壓力，並持續看好高息股，以及基建、資源類別等國策股。本港科技股上周偏軟，他指科技股仍是上落為主，惟不會看淡，而美國加息等均是間接影響因素。耀才證券研究部總監植耀輝表示，美股表現差或會拖累本港股市，預期恒指本周於24000點至25000點水平拉鋸。他提及，部份內房股上周受利好消息帶動，惟正榮地產（6158）急挫，認為內房股持續個別發展，中海外（688）等基本面較佳的優質股仍受資金追捧。至於內險股上周五亦造好，他指出在中資金融股中，個人較看好中資券商股，另本周焦點為即將出爐的中國經濟數據、地緣政治因素等，而中、美公司亦相繼公佈業績。聯儲議息紀錄成焦點展望本周，中國今年首月的消費物價指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）將於周三公佈，美國聯儲局於周四公佈議息會議紀錄。而渣打（2888）、金沙中國（1928）等多家公司公佈業績。