花旗力拓財富管理 今年擬增聘七百人

香港是花旗集團力拓財富管理業務的核心市場之一，其香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，配合這個路向，該行於去年在港新增300名人手後，今年將加大增聘量，計劃再多聘600至700人；另方面則坦言去年因疫情及移民潮，員工流失率高於前年5個百分點，認為今年請人仍具挑戰。伍燕儀表示，去年在低息環境下，淨息差受壓，拖低利息收入，惟花旗香港區業務收入好過預期，按年有持平表現，稅前盈利受惠期內的回撥而錄得輕微增長。展望今年，她以審慎樂觀來形容全年的港區業務前景，並指首季難言樂觀，因現時零售銀行業務正受第五波疫情重擊，實為始料不及。她指，疫情問題未獲解決，到底對經濟活動造成多大影響存有變數；而美國加息料打擊債市、股市，惟市場已消化此消息，即使加息5次，也毋須過於憂慮，料市場不會太震驚。對港業務前景審慎樂觀儘管如此，該行仍為港區業務今年的稅前盈利制定了一個增長目標預算。她預料，業務增長動力將來自財管業務；中國的大灣區及資本市場機遇；淨息差改善推升利息收入。而ESG業務將是長遠的增長動力。她期望今年貸款有雙位數增長。去年該行的貸款及存款分別上升6%及13%。伍燕儀表示，該行極為看重財管策略和市場，故「落重本，希望可做好財管業務」，首要妥善人手招聘，去年整體連同填補空缺共聘逾1000人，其中新增300名人手，大部份為財管相關職位，即全年人手增加了5%，至4600人。今年該行計劃再增聘600至700人。員工流失率較過往高她坦言2021年人員流失率較一般情況為高，比起2020年則高岀5個百分點，除了移民原因外，更多是與疫情有關，在疫下，多了女性員工離職回家照顧孩子；在過去2年因受防疫隔離措施所限，有些外地及內地員工，均無法回家與家人團聚，遂決定離職。