寧德時代報案 澄清美制裁屬謠言

近月負面消息不絕的電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）表示，近期網絡平台出現一系列關於寧德時代被美國制裁、被剔除創業板權重指數、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發市場誤解曲解，影響企業聲譽，又指謠言無事生非、毫無根據，性質惡劣。為維護企業正當權益，於本月12日已向公安機關正式報案，將對造謠者依法追究法律責任。寧德時代由虎年至今，其股價已累瀉17%，市值蒸發逾2300億元（人民幣，下同）。美國商務部上周初把33家中國企業納入「未經核實」實體名單，涉及生物、激光、光電、半導體、精密器械等行業。雖然寧德時代不在該名單上，但網上流傳「寧德時代正在美國向專業機構求助，諮詢其被美國制裁的可能性」縱使寧德時代火速否認，但其股價仍一瀉如注。此外，早前有韓媒報道指，小鵬汽車（9868）和廣汽集團（2238）等多家內地車廠計劃棄用寧德時代，雖然獲小鵬汽車護航，指會一如既往地選擇寧德時代為該公司的核心合作夥伴，但未能挽回市場信心。