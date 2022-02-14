福萊特斥33億購兩礦企

福萊特玻璃（6865）公佈，擬斥33.44億元（人民幣，下同）收購安徽大華東方礦業100%股權及安徽三力礦業100%股權，以現金及承擔債務方式收購，收購市盈率約21.9倍。福萊特玻璃由年初至今股價跑輸同業，股價累跌29%。福萊特玻璃去年10月曾公佈，以不多於36.5億元收購上述目標公司，最終作價較預算最高估價少約3億元。福萊特指，上月已支付全部誠意金7億元，將轉換為向賣方支付的第一期部份款項。福萊特玻璃指，收購有助提升玻璃用的石英岩（生產矽的原料）礦資源儲量，保障生產上的用砂需求及品質安全，減低外購石英依賴及原材料價格波動的影響。該公司又指，大華東方礦業在安徽省鳳陽縣府城鎮城河南路靈山-木屐山礦區有採礦權，開採石英岩，獲批生產規模為每年50萬噸，其後可擴大至260萬噸，有效期限至2050年。