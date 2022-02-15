聯儲官員放鷹 冀七月前加息一厘 俄烏局勢緊張 杜指跌259點

烏克蘭局勢緊張，市場避險情緒高漲，加上美國聯儲局於周四公佈議息會議紀錄前夕，於公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的儲銀總裁「放鷹」，拖累歐美股市受壓。英國、法國及德國股市普遍跌逾2%，杜指早段亦急瀉近300點，報34468點，納指則靠穩，早段升23點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34479點，跌259點；納斯達克指數收報13778點，跌12點。滙控（005）美國預託證券價格曾見58.42港元，較香港收市價跌0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見468.27港元，較香港收市價跌3.37港元。另有官員籲勿太快加息另外，市場亦關注聯儲局息口走向。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）重申希望7月前加息100個基點，並認為聯儲局必須保證會捍衞通脹目標。此外，三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，過於進取的加息步伐，或會帶來反效果，重申當局加息行動必須要審慎，並且以數據為依歸。戴利表示，支持聯儲局最早3月加息的決定，以壓抑通脹。根據歷史數據，聯儲局有需要收縮量化寬鬆政策。不過，若央行突然採取激進的行動，會破壞經濟增長和物價穩定的目標，戴利暗示不認同在下月一次加息0.5厘。高盛早前再調升今年聯儲局加息次數預測，由5次上調至7次。戴利指，目前決定今年的加息次數和加息幅度是言之尚早，指3月議息前會發布2月的就業和通脹數據，將會對下月議息十分關鍵，又指烏克蘭緊張局勢為美國經濟增添不確定性。在烏克蘭局勢緊張下，港股昨日隨外圍走弱，加上本地疫情再度升溫，恒指昨日收跌350點，報24556點。有市場人士認為，恒指本周或下試24000點，預計待俄烏局勢明朗後，港股才有動力向上。恒指昨日低開181點後，跌幅一度擴至423點，低見24482點，其後大致於24600點附近爭持，最終收報24556點，跌350點；國指跌165點，收報8618點；科指低收94點或1.7%，報5502點，大市成交金額縮減至1138.37億元。大摩：首季港股恐見二萬一大摩表示，若果美國名義及實際利率急升、俄烏地緣政治風險升溫，以及中港疫情確診個案急增，預計恒指首季或會下試21000點水平。光大證券策略師伍禮賢指出，港股大市昨日顯著下滑，主要是市場憂慮烏克蘭局勢，以及美股上周五走低，而本港科技股受美股表現拖累，連帶大市無運行。他認為，恒指本周有機會向下試24000點，惟跌幅不會太大。另外他預計，俄烏局勢最快於下周後期才有望轉趨明朗，港股才有動力向上。