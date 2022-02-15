夏海鈞未售房車寶 反斥五億元增持

中國恒大（3333）副主席兼總裁夏海鈞，被內地媒體誤傳他在恒大財務危機前，已沽清所持有的恒大債券及減持相關股份套現。近日甚至有內媒報道指，夏海鈞「減持全數5億元房車寶」股份。但據恒大去年公告披露，夏海鈞去年3月底不但未有出售房車寶，反而斥5億元增持房車寶股份並持股至今，所謂「賣出」之說查無實據。知情人士指，為支持公司發展，夏海鈞曾在公司發行債券時，分別按照100元面值購買2800萬美元恒大集團於2025年到期的8.75厘債券、按100元面值購買5000萬美元恒大集團於2023年到期的11.5厘美元債券、以及按100元面值購買5000萬景程公司於2022年到期的11.5厘美元債券。三筆債券帳面值合共1.28億美元（折合約9.98億港元）。由於當時他購買恒大債券時手頭資金不足，故透過把恒大債券向私人銀行抵押借貸，以認購其他恒大債券。抵債債券貸款認購恒大債據恒大去年通告顯示，其於2021年3月29日公告披露，恒大當時引入包括17個包括鄭家純及趙令歡等做戰略投資者，當中，夏氏作為實控人的Advance Power International Limited，斥資5億元認購恒大房車寶股份，反映他非但未有出售房車寶股權，反而增持股份。續持有13億元恒大相關股票不過，去年六月恒大財務狀況有變，令私人銀行不再承認恒大債券作抵押品，並向夏海鈞提出還款要求，要他馬上償還貸款或由私人銀行代其把已抵押的債券及他持有的股票沽售作還款之用。由於當時他已斥巨資認購恒大股份，包括按每股8.38元買入5億元恒大物業（6666），和按每股27.3元買入4億元恒大汽車（708）股份，及斥5億元買入恒大房車寶股份，令他手頭上再無現金還貸款。