傳碧服已收購中梁物業

房地產鬆綁政策近日陸續出台，但內房「低氣壓」仍持續，碧服（6098）傳已收購中梁控股（2772）姊妹公司中梁物業全部股份，據內地傳媒報道，目前雙方已簽署相關收購協議，並對交易作價較為滿意。另有部份內房雖澄清近期不利傳聞，昨日仍錄得較大跌幅。據悉中梁物業上市主體為物管公司中梁百悅智佳，實控人為中梁控股董事長楊劍，意味着中梁物業及中梁控股為同系姐妹公司。報道指，中梁百悅智佳曾分別於去年4月底及11月底兩次遞表聯交所，並於12月23日通過上市聆訊，但卻遲遲未在聯交所敲鑼。業內人士指，楊劍此次轉讓已通過上市聆訊的物管企業，或是急於變現助地產板塊解困。出售物業板塊後，楊劍或考慮通過借款等方式支持中梁控股償債。