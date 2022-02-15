「坐正」滙豐港區一姐 林慧虹上場三大任務

去年9月因原滙豐港區一姐施穎茵臨危受命轉調恒生（011）坐鎮，臨時接手署任其職務的林慧虹，在相隔五個半月後，於今個情人節正式「坐正」。滙豐昨日宣佈，委任林慧虹擔任香港區行政總裁，並於即日生效。她同日向員工發出內部電郵，分享其上場後首要三大任務，包括釋放香港的戰略價值、使滙豐成為香港的銀行，以及加強員工的聯繫。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，林慧虹是非常出色的人選，憑着對銀行業和集團環球策略的深入認識，她在過去六個月署任期間，展現非凡的領導才能，相當適合擔任香港區行政總裁一職。無論是推進業務發展或優化營運方面，她表現卓越。以她的幹勁和執行能力，定能實現集團的策略，令香港業務持續增長，把握本港及國際的機遇。林慧虹說，很榮幸能夠有機會領導滙豐香港，期待與不同領域的員工緊密合作，不斷領先市場，推陳出新，讓滙豐成為未來銀行的首選。望釋港戰略價值其後她分享到未來的三項首要任務，首先是釋放香港的戰略價值以促進增長，滙豐香港必須利用自家的力量來深化跨業務合作，利用創新改善客戶體驗，在大灣區和數碼銀行等快速增長領域爭奪市場份額，並部署在可持續融資方面的能力，以協助整個地區的客戶過渡和轉型。其次是加強員工的聯繫，她指，自己作為員工資源小組Embrace的贊助人，對滙豐這個大家庭中的多元化人才感到肅然起敬。她決心讓滙豐成為更具包容性的僱主，聚焦讓員工在該行邁向混合工作模式時能夠一起工作並完成工作。最後是令滙豐成為「香港的銀行」，她指該行繼承寶貴的傳統，在充滿挑戰的時期為客戶和大家提供良好的支持。滙豐在香港是一個商業和社會現象，對其客戶和社區具有獨特的價值，而並非單單是一家大型銀行。該行有更廣泛的責任成為香港社區積極變革的催化劑。電郵結尾時，她鼓勵大家共同努力，為業務、客戶、員工及社區帶來改變。