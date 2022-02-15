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星展香港去年純利增27%

2022-02-15 列印
■星展香港去年稅後純利按年增長27%，至69億元。資料圖片
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星展香港公佈去年全年業績，期內稅後純利按年增長27%，至69億元；總收入143.5億元，按年升1%。星展香港財務總監陳立珊表示，低息周期、疫情持續及中港封關為去年銀行業帶來挑戰，但該行大力推動非利息業務，去年非利息收入按年上升21%，抵銷低息環境對淨利息收入的負面影響。

收入方面，該行去年淨利息收入約80.6億元，按年跌11%，期內淨息差按年收窄30點子至1.25厘。陳立珊指，市場利率持續走低對銀行淨利息收入構成壓力，惟財富管理收益及財資銷售帶動非利息收入增長，該行非利息收入按年升21%，至約62.9億元，當中財富管理相關收費業務按年增長17%。

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