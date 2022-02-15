星展香港去年純利增27%

本港昨天確診和初確病人數飆升至六千五百人，還未計及化驗所積壓的檢測，實際染疫人數應更多。Omicron病毒對港人生命的危害，正不斷擴大。面對社區存在極多隱形傳染鏈，港府要設法應對，可借鑑內地成功控疫的...

2022-02-15