中環IFC外望——港鐵二維碼付費 引入銀聯雲微信

港鐵（066）進一步擴展二維碼（QR Code）乘車服務，在下周日（20日）起，正式引入銀聯雲閃付及WeChat Pay，連同已加入的AlipayHK，共有三個電子錢包參與。港鐵公佈，二維碼付費乘車服務將加入銀聯雲閃付，以及騰訊（700）旗下的WeChat Pay HK及微信支付，至於過去披露有份合作的TNG，則經商討後決定終止合作。港鐵是在去年1月23日起推出QR Code付車費，由於阿里巴巴（9988）旗下AlipayHK負責設計及建立該系統，擁有12個月獨家使用期，並於上月屆滿。市民可使用該三個電子錢包的乘車碼，到全港95個港鐵車站出入閘，有關閘機貼上紫色標示，另外亦可選擇透過MTR Mobile綁定這3個電子錢包使用服務。QR Code乘車提供成人、特惠及東鐵線頭等車廂票種，但不支援政府交通補貼計劃。傳滴滴有意裁減兩成員工內地傳媒報道，滴滴開啟幾乎覆蓋全公司裁員計劃。近日滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的leader都收到了裁員通知。據了解，國際化部門尚未受影響，還在持續招人中。自動駕駛也沒有裁員，滴滴自動駕駛從2019年分拆成獨立子公司後，就是滴滴現有業務中最獨立的部門之一。該公司知情人士表示，整個裁員計劃將會非常迅速地執行。裁員通知將在2月底完成。報道指出，這一次各部門裁員比例不一，總體裁員比例約20%，裁員補償為法定標準N+1。根據滴滴財務報告，其中國出行業務，收入、定單量、平均每單收入等核心經營資料，在2021年第三季度分別按季減少13%、9%和5%。到2022年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，比上市招股書披露的2500萬單少五分一。滴滴在網約車市場的份額也從近九成降至七成。高瞻