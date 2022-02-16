地緣政治風險降 油價回軟 俄烏衝突緩和 美股急彈384點

有消息指，俄羅斯從邊境撤回部份士兵，烏克蘭局勢有緩和跡象，資金再次流入股市，外圍股市全面上升，油價則回軟。杜指在開市後數分鐘，已急升417點，至34984點，升幅為1.2%。標普指數更升1.4%，納指早段則漲1.7%。美國十年期國債率升破兩厘，至2.05厘，漲54個點子。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34950點，升384點；納斯達克指數報14092點，升301點。滙控（005）美國預託證券價格曾見58.42港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見475.11港元，較香港收市價升5.11港元。美PPI高於市場預期外電引述俄羅斯國防部發言人Igor Konashenkov報道，位於南部和西部地區的部份軍隊已完成演習任務，且即將返回駐紮基地，但也表示，大型的軍事演習仍在持續進行。報道暗示烏克蘭東部邊境的軍事集結在一定程度上有所緩和，令投資者暫鬆口氣。隨着地緣政治風險降低，油價亦從高位回落，紐約期油晚上曾跌3.7%，至每桶91.9美元。倫敦布蘭特期油亦跌3.3%。數據方面，美國1月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升9.7%，但仍高於市場預期的9.1%，恐讓聯儲局有理由更快取消自疫情爆發以來推出的寬鬆政策。歐洲股市周二高收，俄羅斯從靠近烏克蘭邊境撤走部份軍隊的消息，令投資者憧憬烏克蘭危機緩和。英國富時100指數收報7608.92，升77點。德國DAX指數收報15412.71點，升298點。法國CAC指數收報6979.97點，升127點。金價回軟。俄羅斯撤走部份軍隊的消息，觸發黃金市場沽盤。紐約4月份期金接近收市時報每盎司1,857美元，跌12.4美元，跌幅0.66%。港股三連跌 再挫200點至於港股，恒指連跌第三日，昨日低開近百點後曾掉頭回升，但其後無以為繼，曾挫337點，見全日低位24219點，尾市跌幅收窄，恒指收報24355點，跌200點；國指收報8528點，跌90點；科指則微跌11點，大市成交金額1141億元。分析預期，港股市底仍強，若烏克蘭局勢未有進一步升溫，待疫情好轉後港股有望重拾動力。內險股昨日顯著受壓，國壽跌3.45%，收報13.98元；平保（2318）跌3.53%；太平（966）插5.97%，收報11.02元；太保（2601）跌2.82%；財險（2328）跌2.34%。內銀股同見沽壓，四大內銀全線向下，建行（939）挫2.93%，收報5.96元；工行（1398）跌2.66%；中行（3988）跌2.83%；郵儲行（1658）挫4.53%，收報6.33元；招行（3968）降2.26%。大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指，資金因外圍利淡及本地疫情升溫而趨於審慎，恒指周二雖失守100天線（24406），港股轉弱主要受利淡氣氛困擾，但大市市底仍強，因多數以內地業務為主的企業盈利表現料穩定，故港股現僅為借勢調整，預期恒指下試50天線約23900點的支持位後，若烏克蘭緊張局勢未有進一步升溫，將可於市場淡化悲觀情緒及本地疫情好轉後重拾動力。