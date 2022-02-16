恒指公司擬推「全面」中國指數

內地市場開放程度不斷提升，恒生指數公司昨收市後發佈諮詢文件，擬就採用恒生中國企業指數（國企指數）成份股及A股公司，以開發一個新的「全面性」中國指數，向市場徵詢意見，諮詢期將於3月31日結束。恒指公司董事兼指數總監黃偉雄表示，新指數並非是要取代國指，又料最快可於下半年推出市場。恒指公司解釋稱，推出新指數原因，是有見國際投資者對內地A股興趣日濃，因此冀探討市場人士對結合國企指數成份股與A股，組成一項新指數的看法，目的是為投資界提供捕捉「全面性」中國市場之理想方案。據諮詢文件披露，恒指公司將從兩大方面與公眾探討新指數的可能性：中國投資及資產配置計劃、對於「全面性」中國投資的考量。