香港首隻綠色零售債券終面世。政府宣布發行總值60億元、保底息率有2厘並與通脹掛鈎的3年期零售綠債，3月1日起開售，入場費1萬元。財經事務及庫務局局長許正宇表明，發行額不會再加碼。中銀香港（2388）預期，是次零售綠債或超購8至10倍，建議市民認購3至5手。政府首次發行的綠色零售債券，基本上是通脹掛鈎債券（iBond）再加上綠色元素的債券，只是募集資金用途不同，至於發行模式、條款與配發機制均與 iBond一樣。中銀香港個人數碼金融產品部副總經理周國昌相信，今批零售綠債銷情熱烈，因客戶對綠色投資有上升趨勢，該行去年客戶與ESG相關的綜合理財總值按年便大增了7倍，且未來1年至1年半港息未必追貼美息，年內一年期港元定期存款息率應持續低於1厘，加上估計本港通脹將緩步上升至介乎2%至2.5%，投資者較大機會獲得2%以上的回報，所以今批零售綠債具吸引力，錄得超額認購8至10倍亦不足為奇，料每人將獲派1至2手綠債，在循環派發機制下，建議客戶只需認購3至5手。他又料債券首日掛牌價將見103元。中銀料超購8至10倍致富證券董事及證券業務主管郭家安指，今次零售綠債發行額僅60億元，遠低於最近一次iBond多達200億元的發行額，預計每人獲派手數有限，且現處加息周期，不利債價，參考昨日第8批iBond收市價，只為101.2元，若只派得2手綠債，都是微賺200多元，回報並不吸引，同時銀行關閉多間分行亦會影響銷情，因此相信是次綠債的認購人數將少於上次iBond有逾70萬人認購，正因這樣，市民穩獲1手iBond應不成問題。許正宇：發行額不會加碼許正宇認為，零售綠債的認購反應要視乎市民個人的投資決定。至於目標發行額僅60億元，因零售綠債屬新事物，且首次發行，故以穩步開始，而有此決定，但會觀乎今次反應再研究日後會否作出調整，包括發行額及是否恒常安排。他指，零售綠債募集所得資金將用於綠色工程工務項目上。