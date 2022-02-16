正榮「股債雙殺」 股價再挫15%

閩系百強房企正榮地產（6158）見「股債雙殺」，其境內債昨日一度挫近26%後停牌，連帶股價繼上周五及本周一分別暴挫66%及15%後，昨日再挫逾15%。內地傳媒報道，正榮所發行的三隻公司債昨日起僅限於機構投資者買入，而近年來成交相對活躍的「20正榮03」昨早再跌約26%，遭到上海證券交易所臨時停牌。正榮股價昨日再插水15.38%，收報0.88元。該房企股份及離岸債券於上周五的出現成交價下跌及成交量增加，正榮曾於周一澄清，此次波動或是受其控股股東歐宗榮及關於離岸債券的傳聞影響，但相關傳聞並不屬實，而且董事會確認該公司照常開展業務。國際評級機構惠譽已將其將長期發行人違約評級調降至「B」。