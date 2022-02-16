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譚仔去年九個月少賺兩成

2022-02-16 列印
■譚仔國際截至去年12月底止9個月，除稅後溢利1.83億元，按年跌20.8%。
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本地連鎖米線品牌譚仔國際（2217）業務續倒退，截至去年12月底止9個月，除稅後溢利1.83億元，按年跌20.8%；期內收益為17.84億元，按年升37.4%。

由於今次是因應母企東利多日本（Toridoll）公佈首三季度業績，譚仔國際才作出相應披露，因此未有列出其他財務數據，亦未有解釋盈利下跌的原因。不過，截至去年9月底止6個月，譚仔國際中期盈利下跌11.8%，賺1.38億元。

本港最近因疫情進一步收緊防疫措施，包括晚上6點後禁堂食。市場擔心將嚴重打擊本港餐飲業。譚仔國際昨日低見2.84元，最多跌2.1%，收市報2.86元，跌1.4%。

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