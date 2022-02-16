富衛擬月底申港上市 籌156億較赴美減33%

電訊盈科（008）主席李澤楷私人持有的富衛集團（FWD），回港上市有新進展。路透社旗下《IFR》引述消息指，富衛計劃最快於本月底遞交上市申請，預計於5月或6月上市掛牌，估計集資20億美元（約156億港元），較去年於美國籌備上市集資最多30億美元（約234億港元），集資額大減33%。富衛發言人拒絕置評。富衛上市一波三折，早年有傳港交所（388）認為富衛不符合「新經濟」定義，不批准該公司以不同股權架構（WVR）形式上市。富衛轉為以發行美國存託憑證（ADS）形式赴美上市，並擬去年底前掛牌。預計最快五月掛牌不過在中美關係緊張下，有傳富衛遭美國證券交易委員會（SEC）多番詢問，包括中國政府是否可將其權力擴大到富衛這樣的香港公司，甚至介入營運。在內地沒有實質性業務的富衛隨後在文件中補充，指不能保證中國政府不會在任何時候尋求干預或影響其業務。由於上市申請審批過程停滯不前，加上有投資者計劃退出投資，因此富衛決定去年底撤回其美國上市申請，並放棄WVR架構，班師回港上市。《IFR》最新引述消息指，富衛最快本月底向港交所（700）遞交上市申請，並預計5月或6月上市。市傳富衛已委聘摩根士丹利、高盛、摩根大通、招銀國際和滙豐銀行負責其上市事宜。據富衛向SEC遞交的上市文件，李澤楷目前持有富衛7.51億普通股或84.1%股權，為公司大股東。已聘投行處理事宜美國上市大計觸礁後，富衛多次進行上市前集資，合計超過16億美元，包括透過私人配售，集資14.25億美元（約111.2億港元），投資者包括李嘉誠基金會、退休服務公司雅典娜控股、瑞士再保險、盈科拓展、加拿大養老基金投資公司等。這輪估值料達90億美元（約702億港元）；之後再集資2億美元（15.6億港元），並引入新投資者歐力士及華泰證券。