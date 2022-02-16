至於非學歷職業教育第一季收入只有600多萬，黃成滿則指出，非學歷職業教育收入主要集中每年的3至8月，預期今年該部份目標在7000萬以上。同時他希望該部份未來可佔收入15%至20%。
中匯料首季毛利增長可觀
至於非學歷職業教育第一季收入只有600多萬，黃成滿則指出，非學歷職業教育收入主要集中每年的3至8月，預期今年該部份目標在7000萬以上。同時他希望該部份未來可佔收入15%至20%。
急開七指定診所收治初確者 染疫三歲女不治 港最年輕新冠死者
本港染疫人數爆燈，昨天新增逾七千宗確診或初確，又創單日新高，大批經快速檢測呈陽性的市民，留家數天仍未獲安排入院，人心惶惶。醫管局支援等候入院病人的熱線1836115，昨天啟用開通，解答公眾疑慮。同時，...
2022-02-16
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吉林公園現「湯圓湖」秘境 適逢元宵節 網民驚呼：太應景了！
昨日是元宵節，冬日的吉林洮南四海湖國家濕地公園出現人間秘境，冰湖下一個個冰團聚集在一起，猶如一顆顆大湯圓，這個景觀連當地人都前所未見，十分應節。有網民驚呼：「太應景了！」至於具體形成原因，雖有網民猜測...
2022-02-16
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烏國總統高呼將襲擊日成團結日 要求近日離開國民回國同抗敵
世人注視俄國會否如西方盛傳於本周三揮軍入侵烏克蘭，烏國嚴陣以待，該國總統澤連斯基發表電視講話，稱獲告知周三將是襲擊日，要將這一日成為團結日，呼籲全國建築物當日懸掛國旗，以展示團結。他又要求近日離開烏克...
2022-02-16
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爪哇逾11.88億奪南灣道豪宅地
上周截標的淺水灣南灣道豪宅地，招標結果昨日揭盅，由爪哇力壓其餘八財團，豪擲以11.881818億勇奪，每方呎樓面地價高見62352元，呎價打破全港賣地史上紀錄，榮登本港開埠以來呎價最高地王寶座。有業界...
2022-02-16
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地緣政治風險降 油價回軟 俄烏衝突緩和 美股急彈384點
有消息指，俄羅斯從邊境撤回部份士兵，烏克蘭局勢有緩和跡象，資金再次流入股市，外圍股市全面上升，油價則回軟。杜指在開市後數分鐘，已急升417點，至34984點，升幅為1.2%。標普指數更升1.4%，納指...
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法賓奴守得又攻得 壯志「紅」心
穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼過去一個月為國征戰非洲國家盃期間，防守中場法賓奴泰華利斯挺身而出，分擔利物浦入球重任，近七次上陣攻入五球，領軍各戰線近八仗取七勝一和。今晚歐聯十六強首回合，作客虎年諸事不順的國...
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遭登報斷絕母子關係 開記招認欠債 梅啟明揭梅媽月領25萬 踎街大呻：只給我兩萬！
一代歌后梅艷芳於03年12月底病逝後，安排她自小登台表演賺錢養家的母親「梅媽」覃美金及兄長梅啟明，屢為獲得阿梅的遺產出入法庭。日前梅媽登報與梅啟明脫離母子關係，梅啟明遂相約傳媒昨日於北角街頭解畫，約有...
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社論｜記者採訪疫情 面對風險檢測應支援 - 李一飄
第五波疫情大爆發，大部份公務員在家工作，政府亦呼籲私人公司僱主效法，但有一些行業的前線員工，是沒可能在家執勤的。最佳例子，是各傳媒的前線記者，不論疫情如何嚴峻，須曝露病毒潛藏的環境中，也義無反顧，前赴...
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頭號目標｜龍來了 弱組抬頭 - 仲達
第六場四班一六五○米。今晚四班此程拆了兩組，筆者認為實力較強的「寶賢得得」、「海島材子」，甚至「紫菜福星」都編了在第七場。反觀此組的大熱門「忠誠駒」由季初拼到現時，已有強弩之末感覺；新勝的「好運寶寶」...
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