中匯料首季毛利增長可觀

中匯（382）於昨日舉辦業務推介會時預計2022財年內，每季度毛利率料維持相若水平，2022年度收入指引為16.5億元（人民幣，下同），學生人數指引7.2萬人。中匯首席財務官兼公司秘書黃成滿表示，今年首季毛利、收入等有可觀增長，主要由於2021年完成收購的四川城市職業學院及四川城市技師學院產生收入，料今年四川項目將繼續產生更多貢獻。至於非學歷職業教育第一季收入只有600多萬，黃成滿則指出，非學歷職業教育收入主要集中每年的3至8月，預期今年該部份目標在7000萬以上。同時他希望該部份未來可佔收入15%至20%。