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中飛租賃料去年純利增55%

2022-02-16 列印
■中國飛機租賃發盈喜，料集團於截至去年底公司股東應佔溢利相較2020年將錄得約55%升幅。
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中國飛機租賃（1848）發盈喜，預期集團於截至去年底公司股東應佔溢利相較2020年將錄得約55%的升幅。中國飛機租賃解釋盈利增長，主要是由於2021年度航空產業繼續自新冠疫情中逐步復甦，該公司充份發揮飛機全產業鏈優勢，並通過新、老飛機一站式解決方案實現穩健業務拓展。

疫情放緩，新疆新鑫礦業亦發盈喜，預期2021年度錄得淨盈利約為4.91億元人民幣，較2020年同期增加約1.7倍；新時代能源發盈喜，預計2021年度將錄得稅後盈利約3.15億至3.3億元人民幣。傳遞娛樂（1326）因旗下由於電視劇《理想之城》等順利播出發盈喜，預期截至去年12月底止中期賺400萬至1100萬元。

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