中環IFC外望——傳騰訊推擴展現實新業務

再有科企佈局元宇宙發展，內媒《新浪科技》引述消息人士指，騰訊（700）推出全新業務──擴展現實（XR, Extended Reality）業務，並於日前在內部開啟活水招聘（即在內部跨部門調崗），涉及超過40個崗位。報道引述騰訊內部資料指，XR技術研發佔最多崗位，除了軟件、算法，還開放硬件、光學、結構和質素工程師崗位。騰訊將成立一間XR遊戲工作室，並在內部活水中招聘工作室負責人，以及接受商店產品、生態營運、業務合作和產業投資合作等職能領域的崗位申請。騰訊稱，XR業務是公司為應對全真互聯網而大力建設的全新業務，目標是在行業領軍人物的帶領下，打造世界一流的硬科技團隊，爭奪硬科技時代的下一張門票。該業務重在佈局全鏈路的XR生態，包括硬件端的XR設備、軟件端的感知交互技術以及內容與行業端的內容與開發者生態。報道又指，騰訊董事會主席馬化騰2020年曾在內部刊物《三觀》中提出：「移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。」去年在武漢舉行的2021騰訊數字生態大會上，騰訊首次就「全真互聯網」進行詳細闡述。騰訊首席科學家張正友表示，「全真」指的是線上和線下更全面一體化，將人、信息、物、服務、製造愈來愈緊密連接。美起訴Meta索償數千億美元《華爾街日報》報道，美國德州總檢察長辦公室周一起訴facebook（fb）母公司Meta，指控其長期利用人臉識別技術，違反該州對個人生物識別數據的私隱保護。檢察長說，Meta從2010年到去年底一直在捕捉用戶上傳照片中的人臉幾何圖形，違反該州法律。報道引述消息人士表示，德州正向Meta索償數千億美元的民事處罰。facebook過去曾以約6.5億美元（約50.7億港元）和解另一宗針對其人臉識別做法的訴訟。高瞻