「虛擬資產」罪案激增 去年涉資八億

比特幣及NFT（非同質化代幣）等虛擬資產近年成為投資大熱，但相關罪案亦同步大增。財庫局局長許正宇回應立法會議員書面查詢時指，根據警方數字，2019年至2021年間，與虛擬資產相關的罪案總數分別為360宗、494宗及1397宗，當中涉及金額約3300萬元、1.144億元及8.241億元。換言之，去年與虛擬資產相關的罪案總數按年增加1.83倍，涉及金額更按年大增6.2倍。許正宇指去年約4成個案只涉及犯案人以「虛擬資產」作招徠，而沒有涉及實際虛擬資產交易。警方過去3年並無接獲有關NFT的罪案，而證監會及金管局均無備存NFT的交易數字。