滙控信貸風險機制 英促檢視或須大改革

彭博報道，即將下周二公佈去年度業績的滙豐控股（005），被英國金融監管機構要求檢視其信貸風險報告機制，這或可能引致滙控需進行大型及成本高昂的內部改革。報道引述消息人士透露，英國審慎監管局（PRA）指示滙控進行有關檢視工作，這通常會涉及引入顧問分析監管報告的準確性，而顧問報告一般會建議銀行內部作出改革。成本或達數億英鎊曾進行同類檢視工作的顧問Mark Turner表示，為配合監管方面的要求，銀行高層將要付出巨大的努力，又要把發展業務的資源抽調到這項工作上，且有很多會議和干擾。檢視可涵蓋分析銀行是否聘用合適的人選、檢查客戶的信用檔案，以及是否按程序辦事。同時顧問報告向銀行作出的建議，或包括人員招募或員工再培訓，甚至董事局改組。他指，銀行進行相關檢視並要進行內部改革，所涉成本可介乎數百萬至數億英鎊。另有從事這類審視工作的人士指，在疫情之下，PRA似乎更熱衷於深入研究銀行的業務策略和目標市場。顯然，擁有大型貿易融資部門、存在信貸成本風險和金融犯罪風險的銀行有可能成為當局的目標。滙控及PRA均拒評上述消息。上月PRA已告知銀行，正在擴大使用此類檢視，而此前已曾對銀行的監管匯報表示關注。PRA官員去年9月時曾去信銀行指，多家銀行對待監管匯報所作準備，沒像對待與市場共享財務報告那樣謹慎和勤力。滙控昨日收報58.5元，升0.9%。市場分析認為，滙控股價未見受消息拖累，故毋於過於憂慮，加上經濟環境最差情況已過，歐美地區新一波疫情亦已見頂，相信派息受此因素的影響不大。