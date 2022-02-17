美國零售銷售數據增長高於預期，令市場憂慮通脹升溫，以及聯儲局加快加息，美股早段下跌，投資者觀望今天凌晨公佈的聯儲局議息紀錄。美股杜指早段跌80點，至34908點，跌幅為0.2%。標普指數跌0.4%，至於納指早段更挫近1%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34955點，跌33點；納斯達克指數報14124點，跌15點。滙控（005）美國預託證券價格曾見58.02港元，較香港收市價跌0.48港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見478.41港元，較香港收市價升2.21港元。港股夜期中段跌92點，至24623點，較恒指收市低水96點。歐洲股市中段下跌，英國富時指數及法國CAC指數均跌0.5%。美國1月零售銷售按月增長3.8%，增幅為去年3月以來新高，亦高於市場預期上升2%；去年12月的前值修訂為下跌2.5%。油價仍然高企，紐約期油晚上升1.8%，至每桶93.7美元。俄烏局勢緩和，據報俄羅斯部隊開始由接壤烏克蘭邊境返回原駐地，撤軍的消息虛實不明，但油金市場懶理，消息立刻反映於價格上，倫敦布蘭特期油以及紐約WTI期油周二衝高後回軟逾3%，期貨金插近1%，但昨日走勢已見回穩。油金走勢逐步回穩地緣政治問題引發油金價格近日屢屢破高，倫敦布蘭特期油以及紐約WTI期油曾升至逾每桶95美元，而期貨金亦見超過每盎司1880美元的高位。然而，俄羅斯周二晚釋出重磅「善意」撤回部份軍隊，總統普京已準備好以談判方式解決問題，撤軍言論亦迅速在網上發酵。油金市場應聲掉頭轉跌，倫敦布蘭特期油以及紐約WTI期油周二曾低見每桶92美元附近，從高位累跌逾3%，而期貨金則最低見每盎司1845美元，自高位累跌近2%。美匯指數周二亦因此跌近0.3%至95.99。不過，昨日亞洲市跌勢已回穩，油金價格回升，截至昨晚8時，倫敦布蘭特期油以及紐約WTI期油回升逾1%，分別報每桶94.3美元及93.01美元。期貨金亦轉升0.03%，報每盎司1856美元。惟美匯指數繼續下插0.17%，報95.83。歐洲股市普遍偏軟。電訊類股領跌，愛立信急挫14%。英國富時100指數收報7603.78點，跌5點。德國DAX指數收報15396.07點，跌16點。法國CAC指數收報6964.98點，跌14點。金價反彈。於紐約商品交易所, 4月份期金接近收市時報每盎司1,870.7美元，升14.5美元，升幅0.78%。專家：油價或大幅下調資深外匯評論員鄭廣復認為，油金再升已經沒有空間。油價方面，烏克蘭危機似乎紓緩；美國總統拜登同伊朗開始對話，制裁有機會放寬；歐美冬季用油需求放緩；防疫放鬆，供應鏈亦有機會恢復正常，基於以上原因，油價即使衝上每桶100美元都不會企得穩，大幅下調機會大。