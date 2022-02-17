內地上月CPI升0.9% 創四個月低

內地通脹進一步放緩。中國國家統計局公佈，上月居民消費價格指數（CPI）按年升0.9%，略低於市場預期的1%，並創4個月新低。從環比看，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.4%。1月扣除食品及能源價格的核心CPI按年升1.2%。國家統計局城市司高級統計董莉娟分析，從CPI來看，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。另外，上月內地工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9.1%，低於預期的9.5%，是半年來最慢升幅，環比下跌0.2%。野村發表報告，調低對內地CPI首三季升幅預測，第一季至第三季的CPI預測從2%、2.4%和2.8%分別下調至0.9%、2%和2.7%，同時維持對第四季CPI增速2.3%的預測。