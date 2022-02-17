中環IFC外望——港人依賴儲蓄作退休收入

富達國際調查發現，大部份受訪港人的主要退休收入，來自個人和退休儲蓄，只有三分之一受訪者依靠退休投資產品收益，作為退休收入來源。富達2021年全球情緒調查，其中香港的調查結果顯示，逾四分之三受訪者預期，退休後的開支不會超過其退休前收入的75%。近三分之一計劃延遲退休的受訪港人指，他們擁有的退休儲蓄未如預期，或表示其財務狀況出現變化。57%受訪者於過去六個月有增加投資，43%則沒有，反映港人的投資情緒出現兩極化。當中，有25%受訪者相信投資比儲蓄帶來更高的回報，但亦有30%的受訪者不願承受更多風險而沒有作進一步投資。另外，有部份受訪者表示，因伴侶被遣散或需較預期提早停止工作，因此其收入更為重要。至於「健康問題」、「缺乏資金」和「遇上意外事故」為受訪者最憂慮的三大退休問題。郭明錤︰iPhone明年或出摺機外媒《PhoneArena》引述有「最強蘋果分析師」稱號、天風國際分析師郭明錤報道，可摺疊iPhone有望在2023年前發佈，並且將是Flip的摺疊類型，意味將會採用類似三星Galaxy Z Flip的翻蓋式設計。報道指，最新的iPhone Flip設計概念來自設計師Antonia De Rosa，他將該設備稱作iPhone Air。根據概念圖，iPhone Air模型採用鍍鉻鉸鏈，主鏡頭排列與機身背板貼平，正面部份移除瀏海設計，採用類似藥丸形狀的菱形挖孔設計。高瞻