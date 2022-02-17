傳世茂與深政府 磋商引國資入股

內房行業融資現邊際鬆動，但部份房企仍未能挽回市場信心，近日陸續售資產償債的世茂（813），已於昨日下午舉行「中信信託深港項目」投資人會議並提出展期方案，副主席兼總裁許世壇亦有參加此次會議。會議上世茂透露，正嘗試與深圳市政府討論國資入股，希望引入有實力的國有企業。另一方面，正榮地產（6158）昨日債價再度大跌，盤中一度臨時停牌。據內地傳媒報導，世茂表示，政府相當重視，市區兩級都是親自參與，正在跟國企進行大量的調研探討，跟多家國企在積極洽談中，據悉包括深業集團、深圳市投資控股、中建投及大型資產管理公司（AMC）。上周曾有外媒透露，四大AMC之一的中國華融（2799）正與世茂集團接觸，但該消息未獲世茂回應。60億信託展期償付報導指，世茂該期中信信託產品餘額合共59.94億元（人民幣.下同）。其中，2月17日到期12.94億元；接下來的4至8月到期47億元。展期方案為今年2月歸還12.94億元的10%及5200萬元利息，合共1.82億元；今年全年歸還貸款本金的25%，即14.99億元，另外需要支付利息，本息共計20.08億元；明年全年歸還本金35%，即20.98億元，本息合計24.32億元；24年全年歸還本金40%，即23.98億元，本息合共25.14億元。正榮債再大跌 觸發臨時停牌另一方面，年初宣佈獲多家金融機構支持的正榮，其境內債「20正榮03」昨日再現異常波動，令上交所實施盤中臨時停牌。據Wind數據，該債券昨日開盤後最大跌幅為25.48%，直逼周二錄得的最大跌幅26%。內房保利發展本周宣佈擬發行98億元人民幣債，用於償還有息債務、補充流動資金、項目建設、收購地產項目等用途。據