勞工數據較預期遜色 烏局勢又緊張 杜指挫527點

烏克蘭局勢尚未解決，再加上勞工市場數據較預期遜色，外圍股市周四早段全線下挫。杜指曾跌506點，至34427點，跌幅為1.45%。標普指數以及納指，早段分別跌約1.5和1.75%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34407點，跌527點；標普500指數報4395點，跌79點；納斯達克指數報13787點，跌338點。滙控（005）美國預託證券價格曾見56.92港元，較香港收市價跌1.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見475.78港元，較香港收市價跌3.22港元。美國勞工部公佈，截至本月12日止的一周，首次申領失業救濟人數達24.8萬人，按周增加2.3萬人，市場預期為21.8萬人，高於預期。截至本月五日的對上一周，美國續領失業救濟人數159.3萬人，按周減少2.6萬人，預期為160.5萬人，略低於預期。昨日近中午有報道指烏克蘭政府軍炮轟境內親俄叛軍領土，局勢再度緊張。儘管俄羅斯否認打算入侵烏克蘭，但美國駐聯合國大使Linda Thomas-Greenfield仍表示，莫斯科似乎正在「朝着即將入侵烏克蘭的方向前進」。美國總統拜登表示，他的感覺是入侵可能在未來幾天發生。歐洲股市普遍下挫。烏克蘭危機未解，續困擾區內金融市場。英國富時100指數收報7537.37點，跌66點。德國DAX指數收報15267.63點，跌102點。法國CAC指數收報6946.82點，跌18點。金價續漲，企於一千九百美元關之上。於紐約商品交易所，4月份期金接近收市時報每盎司1901.2美元，升29.7美元，升幅1.59%。港股走勢反覆，恒指早段曾升逾百點逼近24900點，但近中午美期急挫，恒指一度跟跌，曾插295點見日內低位24523點，但於下午時段反覆收復失地，恒指最終收報24792點，升73點，10天線（24656）失而復得。國指收報8711點，升32點；科指收報5662點，升45點；大市成交金額1046.02億元。金融股普遍疲軟金融股普遍走軟，渣打集團（2888）公佈業績遜市場預期，收跌2.23%，報57.05元。滙控（005）跌0.86%，收報58元。內險股受壓，中國太平（966）回吐7.88%，收報10.06元；中國人壽（2628）跌1.86%，收報13.72元。