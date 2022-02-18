證監籲金融業做好疫情應急

本港第五波疫情肆虐，證監會昨日收市後與金融業界開會，討論疫情期間證券行的運作安排，早前有業界揣測或與「封城」對策有關，惟兩名與會人士向本報透露，會議上未有就「封城」對策展開討論，證監會僅指香港作為國際金融中心，不希望金融交易被癱瘓，假如「封城」會及早組織業界召開有關會議應對。證監會呼籲持牌法團盡量做好應急計畫，又鼓勵遙距操作，如非必要，盡量減少人手回公司上班。證監會表示，在疫情期間，該會要求企業提前做好應急計劃。雖然為遏制前幾波疫情採取的措施導致了各種限制，但可見本港資本市場已表現出強大的韌性。鑑於第五波疫情的廣泛性，該會鼓勵持牌法團僅在員工執行無法遠程執行的關鍵職能時，才安排他們在辦公室工作。若疫情限制進一步收緊，預計持牌法團執行關鍵職能的員工仍可繼續在辦公室工作。