渣打多賺逾倍仍遜預期 回購增派息股價照跌

渣打集團（2888）昨公佈去年全年度業績，表現差於預期，以全年計，除稅前法定溢利上升1.19倍至33.47億美元，低於市場預期的38億美元；單計去年第4季，除稅前法定溢利錄得虧損2.08億美元。集團宣佈派發末期股息9美仙，相等於2.77億美元，連同中期息3美仙，全年合共派息12美仙，按年上升33%，亦低於市場預期。 記者 陳婕妤由於業績遜預期，雖然集團公佈即將開始7.5億美元的股份回購計劃，但無助扭轉股價跌勢，渣打本港股價昨日最多跌逾3%，低見56.4元，收市下跌2.23%，報57.05元，其倫敦股價亦受壓，截至本港時間昨晚七時半，渣打倫敦挫4.05%，報526.4便士。分析指，集團業績差於預期，主要受減值拖累，集團去年全年的其他減值為3.55億美元，當中3億美元與中國渤海銀行的投資減值有關，以及為中國房地產的預期虧損而撥備的9500萬美元，因內房近月因多家開發商的債務問題而陷入危機。渤行投資減值拖累渣打業績報告顯示，受惠於低水平的信貸減值，集團去年全年的除稅前基本溢利為38.96億美元，按年上升61%；單計去年第4季，期內除稅前基本溢利（編按：為除稅前法定溢利扣除架構重組、商譽減值及其他項目）為1.39億美元，按年轉虧為盈，但按季大幅下跌87%。報告亦顯示，去年全年，按固定匯率基準計算，集團去年全年收入按年下降1%至147億美元。另外，集團在進行回購計劃後，預期會令普通股權一級資本比率下降約30個基點。集團亦宣佈，目標在2024年或之前，令有形股東權益回報達到10%，並為此訂立新策略。其中，集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，至2024年，目標透過優化及組合改變，將企業、商業及機構銀行業務的風險加權資產收入回報提升約160個基點，並透過退出業務及效益措施合併，減少220億美元風險加權資產。