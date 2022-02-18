國泰上月客運降八成 日均797人次

受疫情拖累，國泰航空（293）今年1月客運運力較去年12月大跌8成，貨運運力則跌7成。國泰指，因應港府延長駐港機組人員的檢疫安排，及禁止旅客來港轉機等一系列措施，展望至三月底，公司仍會大幅削減客運航班，預期第一季的貨運運力將仍少於疫情前水平的三分一。國泰航空公佈，今年1月載客人次按年跌18.8%至2.46萬，與疫情前2019年1月相比跌99%。今年1月運載7.42萬公噸貨物，按年減少31.8%，與2019年1月相比亦減少55.5%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，國泰於月內的日均載客量跌至797人次，運載率為40%。