世茂深港公寓傳遭查封

世茂集團（813）旗下一筆規模近60億元人民幣，涉及其深港項目的信託產品已於本周三獲展期，但昨日據內地傳媒透露，深港項目二期178套處於預售狀態的公寓遭司法查封。備案信息顯示，該項目於2021年11月26日獲批預售，總計186套，其中有8套已經網簽。本報翻查內地刑事訴訟法第102條，人民法院在必要時，可採取保全措施，查封、扣押或凍結被告人財產。附帶民事訴訟的原告人可以申請法院採取保全措施。因此司法查封為一項適用於民事訴訟的臨時性執行措施，目前暫未有更多消息透露發起此次訴訟的主體。據中信信託披露，上述產品最終用於支持深圳龍崗深港國際中心綜合體項目的二期公寓及一期商辦項目的開發建設。