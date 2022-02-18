世茂深港公寓傳遭查封

本報翻查內地刑事訴訟法第102條，人民法院在必要時，可採取保全措施，查封、扣押或凍結被告人財產。附帶民事訴訟的原告人可以申請法院採取保全措施。因此司法查封為一項適用於民事訴訟的臨時性執行措施，目前暫未有更多消息透露發起此次訴訟的主體。
據中信信託披露，上述產品最終用於支持深圳龍崗深港國際中心綜合體項目的二期公寓及一期商辦項目的開發建設。
近日染疫人數突破一萬，公立醫院逼爆。繼明愛、博愛等醫院之後，瑪嘉烈醫院亦要在室外架設帳篷作病人分流站，不少染疫市民冒着寒風臥牀候診，由醫護派毛氈保暖。醫管局即日起更改社區隔離設施的出院準則，如患者在檢...
2022-02-18
江蘇一名男子去年誤墮求職陷阱，被綁架到柬埔寨，因拒絕參與網絡詐騙，被強迫賣血成為「血奴」，每一個半月會被抽三瓶血，一度瀕臨死亡，其後冒死逃走，接受治療後已渡過危險期。中國駐柬埔寨大使館和當地警方稱將進...
2022-02-18
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
二手持續錄得減價成交，個別單位累積減幅高達一成，據《星島地產網》報道，美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城10座低層B室，面積493方呎，兩房間隔，原叫價810萬，最終減至707萬獲上車客承接...
2022-02-18
烏克蘭局勢尚未解決，再加上勞工市場數據較預期遜色，外圍股市周四早段全線下挫。杜指曾跌506點，至34427點，跌幅為1.45%。標普指數以及納指，早段分別跌約1.5和1.75%。杜瓊斯工業平均指數今晨...
2022-02-18
祖雲達斯首席射手兼助攻王保羅戴巴拿，近五場意甲貢獻入兩球兩助攻。今晚聯賽在地頭對作客成績奇差的拖連奴，這名阿根廷前鋒有力率老婦人在這場都靈打吡戰大勝一場，強勢迎接下周中歐聯十六強首回合賽事，讓球主客和...
2022-02-18
第40屆香港電影金像獎前日公佈各獎入圍名單，英皇電影《怒火》中主演反派悍匪首領邱剛敖、演出贏盡口碑的謝霆鋒未能入圍角逐「最佳男主角」，引起影迷和網民極大迴響，紛質疑評審標準，有嬲爆的網民更揚言發起罷睇...
2022-02-18
港府與新冠肺炎病毒對戰逾兩年，面對傳播力強勁的Omicron變種病毒，束手無策，抗疫落敗。近兩天每日的染疫人數突破一萬大關，死亡人數與日俱增，公立醫院不勝負荷，隔離病牀爆滿。有確診者在急症室外的帳篷卧...
2022-02-18
田泰安於周三晚谷戰成績一般，胯下僅「線路盈喜」和「風雲人物」跑位置，周日沙田賽事他再次場場騎足，昨日收操後他指，今次戰馬的整體實力較理想，以「星運明爵」和「連連有盈」最具爭勝機會。方廄「星運明爵」服役...
2022-02-18