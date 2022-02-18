中期多賺逾兩倍 信置派息15仙

信和系股份昨公佈截至去年底止中期業績，信和置業（083）上半財年淨溢利增長2.3倍，至42.3億元；撇除投資物業公平值變動的影響，基礎溢利為43.7億元，按年增長1倍；中期息增派7%至15仙。信置主席黃志祥指，香港住宅市場具復原力及基本因素良好，集團對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。期內，信和置業收入108.9億元，按年升1.66倍。當中物業銷售總收入按年增長3.2倍，至近85億元；主要來自出售中期年度完成位於白石角的逸瓏灣8之住宅單位及車位，以及出售於過往財政年度完成的其他項目等。信和酒店虧損擴大租賃業務方面，期內總租金收益按年減少2.4%，至近18億元，主要由於續租租金負增長，整體出租率維持90.3%，淨租金收益減少4.4%，至15.8億元；酒店收入2.47億元，按年增加51.1%。信置表示，集團將有多個新項目推售，除One Central Place，預期2022年將有3個其他住宅項目獲發預售樓花同意書，該等項目為元朗的錦上路站第一期物業發展項目、將軍澳的日出康城第11期物業發展項目，及黃竹坑站第四期物業發展項目；集團著眼長期可持續增長，同時為短期周期性波動作好準備。另外，同系的尖沙咀置業（247）上半財年淨溢利按年增加2.3倍，至近23.2億元，每股盈利1.19元，中期息增派7%至15仙；期內收入109.1億元，按年增1.65倍。至於信和酒店（1221）上半財年虧損擴大22%，至5550萬元，不派中期息；收入按年增19%，至6230萬元。