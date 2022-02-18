大灣區經濟量可比韓加

羅兵咸永道中國發佈《粵港澳大灣區金融服務業調研報告：大灣區雛形初現》，報告顯示雖然新冠疫情持續，但大灣區商業活動仍然活躍，各種創新舉措凸顯其潛力，但同時也帶來了挑戰，包括應對人才競爭、在大灣區消費領域建立品牌知名度等。滙豐銀行大灣區業務部總經理陳慶兆表示，大灣區的經濟總量已能與韓國和加拿大比肩，預計到2030年將再增長2.5倍。報告指出，去年推出的跨境理財通已經成為金融服務業如何在大灣區發展的最具體指標之一。與現有的滬港通計劃不同，跨境理財通是銀行對銀行，而不是交易所對交易所；同時它也特別針對大灣區，並定義了「及格大灣區投資者」及其範圍。